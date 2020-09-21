81 ilde 81 okula yaprak sarması - Son Dakika

81 ilde 81 okula yaprak sarması

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 81 ilde 81 okula Erbaa yaprağıyla hazırlanan zeytinyağlı yaprak sarması gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" mesajına Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl kayıtsız kalmadı. Bir süre önce sosyal medya hesabında "40 dakikalık teneffüste dünyaca ünlü Erbaa yaprak sarması olmadan tadı da tuzu da olmaz" şeklinde paylaşımda bulunan Başkan Karagöl, sözünü yerine getirdi. Tescilli Erbaa asma yaprağıyla hazırlanan zeytinyağlı sarmalar 81 ilde 81 okula kargo ile gönderildi. İlçedeki ilk ve ortaokullara da zeytinyağlı yaprak sarması göndereceklerinin altını çizen Başkan Karagöl "İlk teneffüs heyecanına biz de sarmalarımızı göndererek katılma taahhütlünde bulunmuştuk. Hazırlıklarımızı tamamladık. 81 ilde 81 okula, Erbaa'mızın meşhur yaprağıyla hazırlanmış olan sarmalarımızı gönderip sözümüzü yerine getirmiş olacağız." dedi.