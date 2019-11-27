Son Dakika Haberleri: 81 ilde, aranan 2 bin 546 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel 81 ilde, aranan 2 bin 546 kişi yakalandı - Son Dakika

81 ilde, aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 81 ilde gerçekleştirilen aranan şahıslar operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 546 kişi yakalandı.

81 ilde, aranan 2 bin 546 kişi yakalandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 81 ilde gerçekleştirilen aranan şahıslar operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 546 kişi yakalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacı ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik ülke genelinde dün eş zamanlı, 'aranan şahıslar operasyonu' düzenlendi. 7 bin 800 ekip, 27 bin 172 personelin görev aldığı operasyonlarda, 6 bin 66 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 592 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 299 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 88 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 33 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 7 kişi olmak üzere, bin 19'u hükümlü, bin 527'si yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 546 kişi yakalandı. Bunlardan, 'adam öldürme' suçundan 17, 'hırsızlık' suçundan 258, 'yaralama' suçundan 373, 'cinsel' suçlardan 37, 'yağma' suçundan 45, 'dolandırıcılık' suçundan 85, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 88, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan 30, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak' suçundan 11, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 5 çocuk ve 11 yetişkin de bulundu. Yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu silah, 9 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 3,09 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon
İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 81 ilde, aranan 2 bin 546 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]