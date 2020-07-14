81 ilde aranan 3 bin 320 kişi yakalandı - Son Dakika

81 ilde aranan 3 bin 320 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen 'Aranan Şahıslar Operasyonu ve Güven Huzur Uygulaması'nda aranan 3 bin 320 kişinin yakalandığı duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen 'Aranan Şahıslar Operasyonu ve Güven Huzur Uygulaması'nda aranan 3 bin 320 kişinin yakalandığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde dün ülke genelinde 'Aranan Şahıslar Operasyonu ve Güven Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulamaya 55 bin 472 kişilik personel katılırken, 182 dedektör köpeği kullanıldı. 4 bin 537 ikamet ve 1623 noktada yapılan uygulamalarda; 1021'i hükümlü, 2 bin 299'u yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 320 kişi yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.

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21 KAYIP BULUNDU

138 bin 597 aracın denetlendiği uygulamalarda; 18 aranan araç tespit edildi, 11 bin 687 araca yönelik cezai işlem uygulandı, 731 araç trafikten men edildi. Ayrıca 21 bin 575 umuma açık yer denetlendi, 850 umuma açık yere yönelik cezai işlem uygulandı, 15 iş yeri kapatıldı. Sorgulanan 458 bin 472 kişiden 1285 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. 7'si çocuk olmak üzere 29 kayıp kişi bulundu. Uygulamalarda; 18 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 8 kurusıkı, 499 mermi, 7 kesici ve delici alet, 181 gram eroin, 144 gram esrar, 110 gram captagon, 217 kök kenevir ve 117 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 ilde aranan 3 bin 320 kişi yakalandı - Son Dakika
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