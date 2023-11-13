Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen "Çember" operasyonlarında arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla "Çember" operasyonlarına ilişkin detayları paylaştı. Binlerce firarinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan "Çember" operasyonlarında arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı.
Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Yakalanan şahıslardan;
İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi.
Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."
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