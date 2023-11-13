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81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan ''Çember'' operasyonlarında arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı - Son Dakika

81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan ''Çember'' operasyonlarında arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı

13.11.2023 08:19  - Güncelleme: 08:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan ''Çember'' operasyonlarında arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandığını duyurdu.

Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen "Çember" operasyonlarında arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla "Çember" operasyonlarına ilişkin detayları paylaştı. Binlerce firarinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan "Çember" operasyonlarında arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı.

81 ilde 'Çember' operasyonu! Arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı

"AİLELERİMİZİN HUZURUNU KAÇIRMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Yakalanan şahıslardan;

  • 10'unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
  • 41'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,
  • 5258'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

"81 İLDE 5 BİN 309 ŞAHIS YAKALANDI"

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi.

81 ilde 'Çember' operasyonu! Arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı

"ARANANLARI YAKALAYIP ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

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Son Dakika Güncel 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan ''Çember'' operasyonlarında arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan ''Çember'' operasyonlarında arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı - Son Dakika
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