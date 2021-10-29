81 ilde aynı duygu! Türkiye Cumhuriyeti 98'nci yaşını kutluyor - Son Dakika

19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin kaderini değiştirmek için" Samsun'a adım attığı ve ardından 7 düvele karşı kazanılan zaferler birlikte tüm dünya Anadolu'nun gücünü gördü. Milli Mücadele döneminin ardından 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya'da özenle hazırlanan akşam sofrasında "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözüyle imparatorluktan cumhuriyete geçileceğini ilan etti. İşte Türkiye, o günden beri Cumhuriyet'in coşkusu ve sevgisiyle büyüdü.

"BENİM EN BÜYÜK ESERİM"

28 Ekim'den bir gün sonra, takvimler 29 Ekim'i gösterdiğinde, bir gün önce dediği gibi Cumhuriyet kuruldu. Atatürk, ülkenin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Yeni yönetim şeklini kutlamak için Ankara Kalesi'nden top atışları yapıldı. Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in kuruluşu sokaklarda sevinçle karşılandı.

CUMHURİYET 98 YAŞINDA

'Cumhuriyet' demek, Kurtuluş Savaşı sırasında Batılı ülkelerin işgal ettiği ülkede bağımsızlık anlamına geliyordu. Hasan Tahsin, Yörük Ali, Sütçü İmam ve Halide Onbaşı gibi onlarca kahramanın, Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğindeki mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyet bugün 98 yaşında...

İŞTE O TARİHİ SÜREÇ:

Meclis, saat 18.00'de toplandı.

Genel Kurul sıralarında 158 milletvekili vardı. İnönü, Meclis'e anayasanın birinci maddesinin değiştirilmesi teklifini sundu. İnönü, "Millet hakimiyeti fiili olarak eline almıştır. O halde bunu hukuki olarak dile getirmekten neden çekiniyoruz?" diye seslendi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Bütün milletvekilleri ayağa kalktı, üç kez "Yaşasın Cumhuriyet" diye bağırdı…

GAZİ, 158 OYLA CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Saat 20.45'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Sıra ilk Cumhurbaşkanı'nı seçmeye gelmişti. Kapalı oylama yapıldı. Aslında aday da yoktu. Oturuma katılan 158 milletvekilinin aklında tek bir isim vardı: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk… Oylama sonrası, Atatürk 158 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Alkışlar arasında kürsüye çıkan Atatürk, şu konuşmayı yaptı:

"Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve galip olacaktır." Dualar okundu, oturum sona erdi…

TOP ATIŞLARI YAPILDI

Saat 22.00 olmuştu… Meclis'in önünde toplanan vatandaşlar Mustafa Kemal'i büyük sevgi gösterisiyle karşıladı. Yurdun dört bir yanında 101 pare top atışı yapıldı. Bağımsızlığın simgesi Cumhuriyet, milletin en büyük bayramı oldu. Salgın şartlarına rağmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı artan bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Yurttan kutlama manzaraları:

Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.

Efeler ilçesinde, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yılı dolayısıyla bir araya gelen 98 kadın zeybek oynadı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında160 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla Diyarbakır'da fener alayı düzenlendi.