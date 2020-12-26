81 ilde bakkal esnafına, ücretsiz dijital eğitim - Son Dakika

81 ilde bakkal esnafına, ücretsiz dijital eğitim

26.12.2020 13:21
81 ilde bakkal esnafına, ücretsiz dijital eğitim, System.String[]

TİCARET Bakanlığı'nın Coca-Cola Türkiye ile iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Bakkalımla El Ele' projesiyle, 81 ildeki bakkal esnafına ücretsiz dijital eğitim verilecek.

TİCARET Bakanlığı'nın Coca-Cola Türkiye ile iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Bakkalımla El Ele' projesiyle, 81 ildeki bakkal esnafına ücretsiz dijital eğitim verilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakkal esnafımızı, elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Coca-Cola Türkiye ile işbirliğinde pandemi döneminde bakkalların dijital dönüşümde daha etkin yer alabilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri amacıyla yeni bir proje başlatıldığı belirtildi. 'Bakkalımla El Ele' projesi ile 81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten, müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan, reklamlar ve sosyal medya kullanımına kadar çeşitli konularda eğitimler verileceği belirtilerek, "Söz konusu eğitimlere bakanlığın dijital eğitim portalı 'Sanal Ticaret Akademisi'nden ücretsiz ulaşılabilecek. Diğer taraftan belirli illerde gezici TIR'lar ile proje tanıtılacak. Bakkal esnafının hayatını kolaylaştıracak çözümlerin eğlenceli videolarla kullanıcılara aktarıldığı eğitimleri tamamlayan başarılı bakkallara 'En Dijital Bakkal' sertifikası verilecek. Eğitimlere, 'https://akademi.ticaret.gov.tr' adresinden ulaşarak, tüm aşamaları tamamlayan bakkallar arasında yapılacak çekilişte de çeşitli hediyeler dağıtılacak" denildi. Öte yandan; Bakan Pekcan imzasıyla 81 ilde faaliyet gösteren tüm bakkal esnafını söz konusu ücretsiz eğitime ve dijital dönüşüme davet eden mektup gönderildiği bildirildi.

BAKAN PEKCAN: BAKKAL ESNAFIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZBakan Pekcan, projeye ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren ve sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ile sanatkarın üretim ve istihdama sağladıkları katkılarla ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti. Günümüz dünyasında geleneksel yöntemle yapılan ticaretin yerini elektronik ticaret anlayışına bıraktığını ifade eden Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarların varlıklarını daha güçlü bir şekilde devam ettirebilmeleri ve değişen ticaret ortamına ayak uydurabilmeleri için yenilikleri takip ederek gerekli dönüşümü sağlamalarının oldukça önem arz ettiğini kaydetti.'ESNAFLARIMIZA YÖNELİK GLOBAL FİRMALARLA ORTAK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sonrasında dijital dönüşümün ve elektronik ticaretin daha da önem kazandığına dikkat çeken Bakan Pekcan, "Bu dönemde dünya genelinde çeşitli kısıtlamalar uygulanırken, insanlar evlerinden çıkmadan internet üzerinden alışverişe daha çok yönelmeye başladı. Bunun bir sonucu olarak Türkiye'de geçen yılın ilk 6 ayında 55,9 milyar lira olan e-ticaret hacmi bu yılın ilk 6 ayında yüzde 64 artışla 91,7 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Bu artışa paralel olarak salgın döneminde gıda-market alışverişlerinin önceki yıla göre 4 kattan daha fazla bir artış göstermiştir. Elektronik ticaretteki bu artışı sayısı 200 bine yaklaşan bakkal esnafımız dijital dönüşüm uyum sağlayarak fırsata çevirebilir. Biz de bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz 'Bakkalımla El Ele Projesi'yle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimizle bakkallarımızın dijital dönüşümlerini sağlayarak, bulunduğu sokağın dışında, internet üzerinden de satış yapmalarını, farklı yöntemlerle satışlarını artırmalarını, böylelikle hem daha fazla müşteriye ulaşmalarını hem de gelirlerini yükseltmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Öte yandan esnaflarımıza yönelik global firmalarla ortak çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

81 ilde bakkal esnafına, ücretsiz dijital eğitim

Ruhsar Pekcan, Coca Cola, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 ilde bakkal esnafına, ücretsiz dijital eğitim - Son Dakika


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