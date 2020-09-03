81 ilde 'Covid-19 Tedbirleri' denetimi yapılacak - Son Dakika

81 ilde 'Covid-19 Tedbirleri' denetimi yapılacak

81 ilde 'Covid-19 Tedbirleri' denetimi yapılacakİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge ile yarın tüm yurtta Covid-­19 tedbirleri kapsamında 'sağlık için hepimiz için' mottosuyla denetim gerçekleştirilecek.

81 ilde 'Covid-19 Tedbirleri' denetimi yapılacak, System.String[]

81 ilde 'Covid-19 Tedbirleri' denetimi yapılacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge ile yarın tüm yurtta Covid-­19 tedbirleri kapsamında 'sağlık için hepimiz için' mottosuyla denetim gerçekleştirilecek.

Bakanlık, valiliklere 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi' konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı belirtilerek, ülke genelinde yapılacak denetimler ile ilgili şu bilgilere yer verildi:   "Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için 4 Eylül Cuma günü tüm il ve ilçelerimizde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta, özel güvenlik gibi kolluk birimlerinin katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'sağlık için hepimiz için' mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirilecek. Bu denetimlerin; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve plajlar, cadde, sokaklar gibi bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak."DENETİMLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ ÜST SEVİYEDE OLACAKGenelgeye göre denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek. Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik, nikah merasimi şeklindeki düğün, nikah, cenaze, taziye gibi yerler ile plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları gibi bölgelerde temizlik, maske, fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek. Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.FAALİYET DURDURMAYA GİDEN YAPTIRIMLAR

Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edenler  için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak. Bu bağlamda vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

ANKARA,


Koronavirüs, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 ilde 'Covid-19 Tedbirleri' denetimi yapılacak - Son Dakika

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