Son Dakika Haberleri: 81 İlde Eş Zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu"

81 İlde Eş Zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu"

1 saat önce

Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı.

Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. 1 Mart Cuma günü yapılan operasyonlarda görev alan 7 bin 327 ekip, 30 bin 53 personel, 6 bin 688 ikamette arama yaptı.

2 BİN 612 ŞAHIS ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 725 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 346 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 111 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 26 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere; bin 214'ü hükümlü ve bin 398'i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 612 şahıs adli mercilere sevk edildi. Sevk edilen bu şahıslar arasında adam öldürme suçundan 36, hırsızlık suçundan 294, yaralama suçundan 351, cinsel suçlardan 62, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 90, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 86, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 7 şahsın bulunduğu öğrenildi. Ayrıca yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet av tüfeği, 123 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 217 gram esrar ele geçirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölen Kadın Muhtarın Zeytinliğe Çağırdığı Gizemli Kişi Tutuklandı TLC'nin İlk Yerli Yapımı 'Bu Ben Miyim?' 6 Mart'ta Başlıyor

İki Veli Arasında Çıkan Kavga Cinayetle Bitti Peru'da Meydana Gelen 7 Büyüklüğündeki Depremi Bilen Hollandalı Deprem Bilimci, Bu Defa Türkiye'yi Uyardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:57:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 81 İlde Eş Zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]