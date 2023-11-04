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'Çengel Operasyonu'nda 216 şüpheliye gözaltı! 43 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi - Son Dakika

'Çengel Operasyonu'nda 216 şüpheliye gözaltı! 43 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

Son Güncelleme: 04.11.2023 09:15

81 ilde eş zamanlı olarak, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 'Çengel Operasyonu'nu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Bu operasyonla yaklaşık 43 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi'' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 81 ildeeş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel" Operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 215 şüpheli şahıs gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerimizce 'Çengel Operasyonu' gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda: 30.126 litre etil alkol,15.300 litre kaçak sahte alkollü içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte alkollü içki, bin 497 adet boş şişe, 2 bin 364 adet bandrol, 2 bin 658 adet alkol aroması, 2 bin 134 adet etiket ele geçirildi.

"43 MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ"

25 adet yasadışı 'Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi' tespit edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

"OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahtecilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

81 ilde eş zamanlı 'Çengel' Operasyonu! 43 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi

Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çengel Operasyonu'nda 216 şüpheliye gözaltı! 43 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Çengel Operasyonu'nda 216 şüpheliye gözaltı! 43 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi - Son Dakika
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