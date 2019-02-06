81 İlde Eş Zamanlı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı; trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde eylem yapacak.

İçişleri Bakanlığı; trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde eylem yapacak. Eş zamanlı yapılacak olan eylem ile 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna tanıtıldı.



Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak İl emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 700 polisin katıldığı uygulamada Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak İl emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, beraberindekiler yaya geçinden geçerek farkındalık oluşturdu. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan uygulama hakkında bilgi veren Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, "Türkiye genelinde bilinen daha önce ciddi hazırlığı yapılmış olan bir çalışma. Biz daha önce kendi usulümüzce bunun mikrosunu kentimizde uyguladık. Bu büyük sınav, şehrimiz buna hazır. Biz ne yapacağımızı biliyoruz şehrimizde yayalardan mütevellit ciddi bir durum yok. Türkiye ortalaması yüzde 92 yaya hataları varken yüzde 3. 3 oranında yaya hatasından kaynaklanan kazalar var. Bu konuda yayalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu şehirde sürücülerimizde iyi genel itibariyle Türkiye ortalamaları açısından yollarımızın yeni yapılmış ve hıza alışma noktasında yollarımızı tanıma noktasında yabancılardan kaynaklanan kazalar var. Şehrin merkezinde tek caddemiz olması nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Belediyemiz ile birlikte elimizden geldiğince trafiğin akması noktasında bugün yapacağımız şey yayalarımızın yaya şeritlerinin bulunduğu yerlerden geçmesini alışkanlık hale getirmek. Türkiye genelinde bir buçuk saat sürecek ve eş zamanlı yapılacak. Biz bunu akşam 19.00'a kadar sürdüreceğiz. Akşam trafiğini bu anlamda ölçmek istiyoruz. Halkımızın bu anlamda katkısını, desteğini istiyoruz" şeklinde konuştu.



Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, uygulamanın bundan sonra hayata geçirilmesi için hep beraber hareket edeceklerini ifade ederek, "İç İşleri Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye'de yeni bir uygulamaya start veriliyor. Topluluk halinde yaşadığımızda önümüze kurallar çıkarıyor. Bu kurallardan kaçmak isteyen şehirden uzaklaşacak. Herkes herkese saygı göstermek zorunda. Önceden gelişmiş ülkelere giden vatandaşlarımız anlatırlardı. Bizde hayranlıkla izlerdik. Yola adımını atınca trafik durduğundan bahsedilirdi. Bu görüntüleri biz kendi ülkemizde de görelim istiyoruz. Yayalar yaya kaldırımını kullansınlar yoldan yürümesinler ve yaya geçidinden karşıdan karşıya geçsinler. Yaya geçinde yayalar yolun karşısın geçerken ışık olmadan, polis olmadan sürücüler dursun istiyoruz. Çağdaş dünyada gelişmiş dünyada bu böyle bu yoldan dönüş yok" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak İl emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, beraberindekiler yaya geçinden geçerek farkındalık oluşturdu. - ZONGULDAK

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