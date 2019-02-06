Son Dakika Haberleri: 81 İlde Eş Zamanlı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması Gerçekleştirildi

81 İlde Eş Zamanlı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması Gerçekleştirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı; trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde eylem yaptı.

81 İlde Eş Zamanlı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması Gerçekleştirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı; trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde eylem yaptı.

Eş zamanlı yapılacak olan eylem ile 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyuruldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 500 polisin katıldığı uygulamada Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve beraberindekiler yaya geçinden geçerek farkındalık oluşturdu. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan uygulama hakkında bilgi veren Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığı tarafından bütün Türkiye'de yaya önceliğini belirtmek için eylem yapıldığını söyledi.

Vali Gürel, uygulamanın bundan sonra hayata geçirilmesi için hep beraber hareket edeceklerini ifade ederek, "Geçmişte ihmal ettiğimiz alan ve her yıl bin 700 yayayı trafikten kurban veriyoruz. Sebep ise bilinçsiz trafik kullanımından kaynaklı. İç İşleri Bakanlığı bu yılı Trafik'te yaya önceliği yılı ilan etti. Yılda Türkiye genelinde 7 bin 400 insan trafik kazalarda hayatını kaybediyor ve bunun bin 700'ü yayanın dahil olduğu kazalar. Aslında bu kazalar yayalardan kaynaklı değil, araçların yayaların haklarını ihlal etmesinden kaynaklı trafik kazaları. İnşallah bundan sonra bu sürecin üzerinde duracağız. Önemli bir başlangıç yapıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gürel ve beraberindekiler kent merkezinde yer alan yaya geçitlerini kullanarak farkındalık oluşturdu.

Etkinlik kapsamında Vali Gürel, vatandaşlara da proje hakkında bilgiler vererek, bez poşet ve broşür dağıttı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

Jandarma, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 17:14:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 81 İlde Eş Zamanlı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması Gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]