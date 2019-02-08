Son Dakika Haberleri: 81 İlde Eş Zamanlı Önleyici Operasyon

81 İlde Eş Zamanlı Önleyici Operasyon

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 81 ilde düzenlenen eş zamanlı önleyici operasyon kapsamında Isparta'da kaçak tütün ve tütün mamulleri ile biber gazı ele geçirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 81 ilde düzenlenen eş zamanlı önleyici operasyon kapsamında Isparta'da kaçak tütün ve tütün mamulleri ile biber gazı ele geçirildi.

EGM koordinesinde çocuk ve gençlerin, başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar, narkotik, asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulama kapsamında Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimler yapıldı.

Isparta'da EGM koordineli çalışma çerçevesinde, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan 4 iş yerinde yapılan aramalarda; toplam bin 562 paket doldurulmuş makaron sigara, 219 paket kaçak pipo tütünü, 77 paket kaçak nargile tütünü ve gümrük kaçağı olarak yurda sokulan 272 adet biber gazı ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüphelinin gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:35 Kaynak: İHA

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