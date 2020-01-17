81 ilde eş zamanlı uyuşturucu ile mücadele toplantısı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 ilde 35 bin 794 personelin katılımıyla gerçekleştirilen dev operasyonun ardından ülke genelinde "uyuşturucu ile mücadele toplantısı" düzenlendi.



İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla 81 ilde valiler başkanlığında eş zamanlı düzenlenen toplantıda illerde metruk binaların tespit edilerek biran önce yıkılması ya da ıslah edilmesi, uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemi kurulması, öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışması, okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı (tek dal) yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe vb. yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmalar planlandı. 81 ilde valiler başkanlığında gerçekleşen toplantı, önümüzdeki hafta ilçelerde kaymakamlar başkanlığında düzenlenecek.



Uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların işbirliği ile bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için yapılan çalışmaların devamı önem arz ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde eş zamanlı olarak dün valiler başkanlığında belediye başkanları, ilçe kaymakamları, cumhuriyet başsavcısı, üniversite rektörleri, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, varsa Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisi, İl Milli Eğitim Müdürü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, İl Müftüsü, Yeşilay temsilcileri ve diğer paydaşların katılımı ile toplantı düzenlendi. İl genelindeki uyuşturucu arzının engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ile değinilen konulara ilişkin verilerin bir önceki yıl ile kıyaslandığı toplantıda, alınan ve alınacak olan tedbirler gözden geçirilerek, bu yıl yürütülecek çalışmalar planlandı.



İllerdeki metruk binalar ya yıkılacak ya da ıslah edilecek



Toplantıda metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmalar gözden geçirilerek, yürütülen iş ve işlemler değerlendirildi. Uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemi kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi. Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, entegrasyonu sağlanamayan okullarda ise güvenlik kameraları kurulmasına ilişkin son durum da ele alındı.



Okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamalar yapıldı. Özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı (tek dal) yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe vb. yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmalar planlandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere STK'lar ile işbirliği de ele alındı. Gençleri etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gözden geçirildi.



22 Ocak Çarşamba günü ilçelerde kaymakamlar başkanlığında da uyuşturucu konusunda toplantı düzenlenecek. - ANKARA