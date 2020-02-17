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81 ilde gıda denetimi seferberliği başlatıldı
14 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:38
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