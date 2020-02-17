81 ilde gıda denetimi seferberliği başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 81 ilde gıda denetimi seferberliği başlatıldı - Son Dakika Ekonomi

81 ilde gıda denetimi seferberliği başlatıldı

14 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.

81 ilde gıda denetimi seferberliği başlatıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:38 
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