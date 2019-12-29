81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel 81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması - Son Dakika

81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/7' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1320 kişinin yakalandığı açıklandı.

81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/7' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1320 kişinin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen uygulamada, terör örgütünü destekleyen kişilerin yoğun bulunabileceği yerler ile buralara ulaşımda kullanabilecekleri bulvar, cadde ve sokaklar, metruk binalar ile kent sakinlerinin yoğun bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, park ve bahçeler, kamu binaları ve çevreleri, toplu taşıma yapılan gar, otogar, havalimanı girişleri ile alışveriş merkezleri kontrol edildi.

70 BİN 232 KİŞİLİK PERSONEL KATILDI

5 bin 27 noktada gerçekleştirilen ve 70 bin 232 kişilik personelin katıldığı uygulamada, 260 dedektör köpeği kullanıldı. Türkiye Güven Huzur (2019-7) uygulamasında; 2 bin 896 metruk bina kontrol edildi. 1133'ü tekel bayisi, 1881'i içkili yer ve 30 bin 16 diğer iş yerleri olmak üzere toplam 33 bin 30 umuma açık iş yeri denetlendi. 756 umuma açık iş yeriyle ilgili işlem yapıldı, 5 iş yeri ise kapatıldı.

Uygulamada, 767 bin 266 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 1320 kişi yakalandı. 9'u çocuk olmak üzere 81 kayıp bulundu. Ayrıca 1198 kişiye adli- idari işlem yapıldı, 244 kişi gözaltına alındı. 219 bin 582 aracın kontrol edildiği uygulamada, bu araçlardan 5 bin 120'si ile ilgili işlem yapıldı. Aranan 176 araç bulundu, 1052 araç ise trafikten men edildi.

38 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamalarda; 25 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 335 mermi, 15 kesici ve delici alet, 1 gram kokain, 6 kilo 93 gram esrar, 31 gram eroin, 37,3 gram bonzai, 1 kilo 241 gram metamfetamin, 266 ecstasy, 268 sentetik ecza, 1500 litre kaçak akaryakıt, 7 bin 536 paket kaçak sigara, 14 bin 626 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 61 bin 400 adet içi boş makaron, 60 bin sigara filtresi, 4 bin 268 litre kaçak ve sahte içki, 4 bin 620 içki şişesi, 86 litre etil alkol ve 774 içki kiti/aroması ele geçirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi
Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek Avustralya'da VAR konuşmaları yayınlandı! Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözemezsek BM'ye gideceğiz

Son Dakika Haberleri
17:50 Gediz Nehri'nde kaybolan amatör balıkçının cesedi bulundu - Son Dakika
17:50 Viranşehir'de TIR markete daldı: 4 yaralı - Son Dakika
17:47 5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü - Son Dakika
17:47 Karda mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
17:47 Amsterdam'da İdlib'deki saldırılar protesto edildi - Son Dakika
16:32 Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 17:56:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]