81 ilde 'kontrollü sosyal hayat' denetimi: 80 iş yerine işlem - Son Dakika

81 ilde 'kontrollü sosyal hayat' denetimi: 80 iş yerine işlem

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokak Uygulaması'nda 63 bin 139 iş yerinin denetlendiğini, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde tedbirlere uymayan 80 iş yeri işletmecisine idari işlem uygulandığını duyurdu.

81 ilde 'kontrollü sosyal hayat' denetimi: 80 iş yerine işlem, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokak  Uygulaması'nda 63 bin 139 iş yerinin denetlendiğini, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde tedbirlere uymayan 80 iş yeri işletmecisine idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi. 11 bin 771 karma ekip, 49 bin 400 personelin, 222 dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirdiği uygulamada, yeni kontrollü sosyal hayat ile birlikte maske ve mesafe kuralları ile özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları ile kamuya açık yerlerde hijyen, çalışma saati gibi belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığına bakıldı.

80 İŞ YERİ SAHİBİNE İŞLEM

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 704, sokağa çıkma yasağına tabi olup müsaade edilen saatler dışında sokağa çıkan 18 yaş altı 34 ve 65 yaş üstü 7, diğer suçlardan 434 olmak üzere toplam bin 179 kişiye idari ve 75 kişiye adli olmak üzere toplam bin 254 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 63 bin 139 işyeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 3, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 17 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 13, diğer suçlardan 47 olmak üzere toplam 80 iş yeri işletmecisine idari işlem uygulandı.

722 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 371 bin 383 kişi kontrol edildi, 935 aranan kişi yakalandı ve 51 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 148 bin 219 araç kontrol edilerek 5 bin 348 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 722 araç trafikten men edilirken, 18 aranan araca da el konuldu. Ayrıca denetimlerde, 7 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 60 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 5 adet kesici/delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 0,94 gram kokain, 26,6 gram eroin, 73,7 gram esrar, 902,2 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 630 paket kaçak sigara, 12 bin 955 adet makaron ve 2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 12:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 ilde 'kontrollü sosyal hayat' denetimi: 80 iş yerine işlem - Son Dakika

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı         
17:55
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak         
17:50
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi         
17:26
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:13
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek         
17:12
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı         
17:11
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi         
17:04
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı         
16:53
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı         
16:49
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu         
16:47
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor         
16:37
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz         
16:35
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti         
16:27
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi         
16:26
Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı         
16:12
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor         
16:07
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı         
16:05
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu         
15:56
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi         
15:50
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek         
15:30
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı         
15:11
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık         
15:04
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir         
14:58
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı         
14:53
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 18:21:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 81 ilde 'kontrollü sosyal hayat' denetimi: 80 iş yerine işlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]