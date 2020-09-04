81 ilde korona virüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Tüm yurtta koronavirüs denetimleri vardı bugün..maske ve sosyal mesafe denetileri yapıldı. İstanbul Çamlıca Gişelerinde, trafik ekipleri denetim yaptı. Denetimde, araçlar polis ekiplerince tek tek kontrol edildi.

Denetimde fırınlardan ulaşıma kadar birçok nokta kontrol edildi. Koronavirüs vaka artış sayısının en fazla olduğu il olan Ankara'da alınan tedbirlere yönelik denetimler tüm hızıyla sürüyor.

Pazarlarda maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları kontrol edildi ateş ölçümleri yapıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan'da yapılan korona virüs denetimlerine katıldı.

Muğla'da yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

(İHA)