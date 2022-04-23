Emniyet ve jandarmadan ortak "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması: 87 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet ve jandarmadan ortak "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması: 87 gözaltı

23.04.2022 12:37
Emniyet ve jandarmadan ortak "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması: 87 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Türkiye genelinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Türkiye genelinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması yapıldı. Uygulamalarda, iş yerleri ve dernekler kontrol edilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve jandarmanın ortak yürüttüğü uygulamaya, 8 bin 485 ekip, 29 bin 894 personelin katılımıyla gerçekleşti. Uygulama kapsamında; 19 bin 878 işyeri ve 474 dernek denetlendi. Bu denetimlerde 87 şahıs gözaltına alındı, 618 aranan şahıs yakalandı. 130 şahıs hakkında adli işlem, 421 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 81 umuma açık işyeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Ayrıca, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 34 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kesici alet, 7 adet oyun ve kumar makinesi, 10 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 3 bin 120 adet kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için materyal ele geçirildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı 81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı Ülke genelindeki kumar uygulamalarında 49 gözaltı Ülke genelindeki kumar uygulamalarında 49 gözaltı Jandarmadan huzur güven uygulaması Jandarmadan huzur güven uygulaması

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet ve jandarmadan ortak 'Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri' uygulaması: 87 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:58 AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:47 İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanına suikast girişimi: Saldırganlar yakalandı
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Emniyet ve jandarmadan ortak "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması: 87 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement