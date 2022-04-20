81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı

20.04.2022 15:01
81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 49 kişinin gözaltına alındığını, 170 iş yeri ve derneğe de işlem yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 49 kişinin gözaltına alındığını, 170  iş yeri ve derneğe de işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca ülke genelinde 30 bin 10 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı. Uygulamada 20 bin 397 iş yeri ve 477 dernek kontrol edildi, 49 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 566 kişi yakalandı; 134 kişi hakkında adli, 843 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı. 170 umuma açık iş yeri ve derneğe yönelik ise idari işlem yapıldı. Ayrıca 8 tabanca, 3 av tüfeği, 228 mermi, 14 oyun ve kumar makinesi, 5 tombala makinesi, 1100 gram esrar, 14 gram bonzai, 35 captagon, 5 bin 831 kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için kullanılan materyal ele geçirildi.


81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı
81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı
81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı
81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı
81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı
81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı
YORUMLAR
500
Bilişimde yerli ürün desteklerinin kapsamı genişletildi Bilişimde yerli ürün desteklerinin kapsamı genişletildi Yılın 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı Yılın 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Jandarma, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:02:31. #1.13#
SON DAKİKA: 81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement