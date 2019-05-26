Son Dakika Haberleri: 81 ilde kumar ve tombala uygulaması

81 ilde kumar ve tombala uygulaması

6 saat önce

EMNİYET ve jandarma tarafından 81 ilde yapılan eş zamanlı kumar ve tombala uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 709 kişi yakalandı, 77 iş yeri de kapatıldı.

81 ilde kumar ve tombala uygulaması, System.String[]
EMNİYET ve jandarma tarafından 81 ilde yapılan eş zamanlı kumar ve tombala uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 709 kişi yakalandı, 77 iş yeri de kapatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla dün gece 81 ilde eş zamanlı kumar ve tombala uygulaması yapıldı. 28 bin 912 personel ve 123 köpekle yapılan uygulamada, 20 bin 780 kahvehane ve kıraathane, bin 606 dernek ve kooperatif kontrol edildi. Uygulamada 113 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 709 kişi de yakalandı. 325 iş yeri, kooperatif ve derneğe para cezası kesildi, 77 iş yeri de kapatıldı.
Ayrıca 22 tombala makinesi, 20 sigaramatik, 37 kumar makinesi, 25 bin 560 TL para, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 2 kesici alet, 3 kurusıkı tabanca, 33 dolu fişek, 10 gram esrar ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş gibi maddeler ele geçirildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:37 Kaynak: DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Güncel
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