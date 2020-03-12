81 ilde maske ve gıda fiyatları denetimi - Son Dakika

81 ilde maske ve gıda fiyatları denetimi
6 saat önce
TİCARET Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, maske ve diğer sağlık malzemeleri ile gıda ürünlerine yönelik 81 ilde denetim gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:10 Kaynak: DHA
TİCARET Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, maske ve diğer sağlık malzemeleri ile gıda ürünlerine yönelik 81 ilde denetim gerçekleştirildi.
Denetimler, Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince yapıldı. 81 ilde eczane ve marketlerde maske, diğer sağlık malzemeleri ve gıda ürünlerine yönelik denetim yapıldı. Tüketicinin korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerdeki fiyat farklılıkları tek tek kontrol edildi. Tespit edilen ihlal ve eksikliklerle ilgili tutanak tutularak, gerekli uyarılar yapıldı.
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