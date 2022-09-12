81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim sezonunun başlaması nedeniyle emniyet ve jandarma birimlerinin ülke genelinde okul çevrelerinde 5 gün boyunca yoğun denetimler gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Asayiş, Çocuk, Narkotik, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi birimlerinden oluşturulan karma ekipler ile bugünden itibaren 5 gün boyunca 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' yapılacağı belirtilerek, şöyle denildi: "07.30-18.00 saatleri arasında, okulların giriş çıkış ve öğle arası saatlerindeki yoğunluk göz önünde bulundurulmak suretiyle denetim süresi en az 2'şer saatlik dilimlerden oluşan 3 periyot halinde planlanarak tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik ve bu yerlerin yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerler denetlenecek. Ülke genelinde yıl boyu sürecek bu denetimler, okulların açıldığı bu hafta ise 5 gün boyunca yoğunlaştırılacak. 5 günlük yoğun denetimde emniyet ve jandarma birimlerinden oluşturulan 16 bin 948 karma ekip ile 56 bin 948 personel katılım sağlayacak."