Son Dakika Haberleri: 81 İlde Okul Servislerine Sıkı Denetim

81 İlde Okul Servislerine Sıkı Denetim

34 dakika önce

81 ilde okul servislerine sıkı denetim 21 bin 78 okul servisinin denetlendiği uygulamada eksikliği tespit edilen 167 okul servisi trafikten men edildi 324 bin 572 şahıs kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 709 şahıs yakalandıANKARA - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma...

81 ilde okul servislerine sıkı denetim
21 bin 78 okul servisinin denetlendiği uygulamada eksikliği tespit edilen 167 okul servisi trafikten men edildi
324 bin 572 şahıs kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 709 şahıs yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde okul çevreleri ve servislerine yönelik yapılan denetimlerde 167 servis trafikten men edildi, çeşitli suçlardan aranan 709 şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 17 Ocak'ta 11.00-15.00 ile 19.00-21.00 saatleri arasında okul çevrelerinde uygulama yapıldı. Ayrıca 07.00-09.00, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 saatleri arasında da okul servis araçları ve personeli denetlendi. 23 bin 104 emniyet ve 26 bin 793 jandarma olmak üzere toplam 49 bin 897 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 21 bin 78 okul servis aracı denetlendi. Uygulama neticesinde 80'i Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak, 39'u emniyet kemeri takmamak, 17'si fazla yolcu taşımak ihlalleri başta olmak üzere toplam bin 70 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, 366 bin 54 TL idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 167 okul servis aracı ise trafikten men edildi. Ayrıca okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 30 bin 124 umuma açık yer kontrol edilerek, kontrol edilen umuma açık yerlerden 277'si hakkında idari işlem yapıldı.
324 bin 572 şahıs kontrol edildi
15 bin 515 okul çevresi ile okul çevrelerinde bulunan 324 bin 572 şahıs kontrol edildi. 19 uyuşturucu suçları, 33 hırsızlık, 7 cinsel suçlar, 45 yaralama, 7 dolandırıcılık, 15 tehdit, 3 mala zarar verme, 327 yoklama kaçağı-bakaya, 12 kayıp şahıs ve 241 diğer suçlardan olmak üzere toplam 709 aranan şahıs yakalandı. 4 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet av tüfeği, 92 adet mermi/fişek, 15 adet kesici/delici alet ile 4 adet kurusıkı tabanca, 6 gram eroin, 99 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), 6 adet uyuşturucu hap ile 529 paket kaçak sigara ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

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