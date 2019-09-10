81 ilde okul ve servis aracı uygulaması; aranan 946 kişi yakalandı

POLİS ve jandarma ekipleri, dün 81 ilde eş zamanlı olarak 'Okul C¸evreleri ile Servis Arac¸ları Denetim Uygulaması' yaptı. Uygulamada 2 bin 303 su¨ru¨cu¨ye cezai is¸lem uygulanırken, eksikligˆi tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 946 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, okulların açılmasıyla birlikte okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆı ekipleri, dün ülke genelinde eş zamanlı 'Okul C¸evreleri ile Servis Arac¸ları Denetim Uygulaması' yaptı. Ortaokul, lise ve u¨niversite öğrencilerini her tu¨rlu¨ suc¸tan uzak tutmak ve korumak amacıyla yapılan uygulamada, okul c¸evresinde bulunan umuma ac¸ık yerler ile okul servis arac¸ları ve personeli denetlendi.

2 BİN 303 SÜRÜCÜYE CEZA

46 bin 796 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. 547'si 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne Uymamak', 335'i 'Emniyet Kemeri Takmamak', 150'si 'Fazla Yolcu Tas¸ımak' ihlalleri bas¸ta olmak u¨zere toplam 2 bin 303 su¨ru¨cu¨ye cezai is¸lem uygulandı. Eksikligˆi tespit edilen 346 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

34 BİN UMUMA AÇIK YER KONTROL EDİLDİ

Uygulamada ayrıca 16 bin 459 okul c¸evresi ile ögˆrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahc¸eler, metruk binalar, ac¸ık veya paket olarak tu¨tu¨n mamulleri satıs¸ı yapılan yerler, ic¸kili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafe ve oyun salonları gibi 34 bin 732 umuma ac¸ık yer kontrol edildi. Bu kontrollerde, 481 iş yeri hakkında ve paket ac¸ılarak, adet s¸eklinde sigara satıs¸ı yapan 11 iş yeri hakkında idari is¸lem yapıldı.

ARANAN 946 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde, 338 bin 943 kişiye GBT sorgusu yapıldı. 9 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 26 yaralama,19 hırsızlık,16 dolandırıcılık, 19 tehdit, 5 hakaret, 27 kayıp c¸ocuk, 673 yoklama kac¸agˆı-bakaya, 147 digˆer suc¸lardan olmak u¨zere aranan 946 kişi yakalandı.

6 ruhsatsız tabanca,5 av tüfeği, 93 mermi/fis¸ek, 7 kesici/delici alet ile 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 6 gram eroin, 174 gram esrar, 21 gram sentetik uyus¸turucu, 71 adet sentetik uyus¸turucu hap, 2 bin 324 paket kac¸ak sigara, 21 bin 540 adet tu¨tu¨n doldurulmus¸ macaron ve 389 kilo 42 gram macarona doldurulmak u¨zere kıyılmıs¸ tu¨tu¨n ele gec¸irildi.