81 ilde online 19 Mayıs Satranç Turnuvası heyecanı yaşanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor 81 ilde online 19 Mayıs Satranç Turnuvası heyecanı yaşanacak - Son Dakika Spor

81 ilde online 19 Mayıs Satranç Turnuvası heyecanı yaşanacak

17 dakika önce

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye'nin dört bir yanından il temsilcileri ile online turnuva eğitimi için bir araya geldi.

81 ilde online 19 Mayıs Satranç Turnuvası heyecanı yaşanacak, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye'nin dört bir yanından il temsilcileri ile online turnuva eğitimi için bir araya geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için federasyon, 81 ilde online satranç turnuvası düzenleyecek.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, As Başkan Halil Hilmi Darı, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ve Teknik Kurul Başkanı Aykut İlker Mete ile birlikte eğitim gruplarını ziyaret etti.

10 ayrı grubun oluşturulduğu, 11 eğitmen ve yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen büyük toplantıda il  temsilcilerine online turnuvalar ve 81 ilde gerçekleştirilecek 19 Mayıs turnuvası için teknik anlamda eğitimler veriliyor.

Satranç ailesini böyle bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, "Hep birlikte çok güzel işlere imza atıyoruz. Online turnuvalar, eğitimler ve seminerler ile satranç sporunun ulaşılabilirliğini ve önemini bir kez daha göstermiş olduk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Turnuvası'nda siz kıymetli il temsilcilerimiz ile 81 ilimizde büyük bir rekora imza atacağız. Bu anlamlı turnuva için heyecanımız büyük. Bunun için gönülden emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


- Ankara
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:32 Kaynak: DHA

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