"81 İlde Şanlı Bayrağım" projesi

Bilecik'te, "81 İlde Şanlı Bayrağım" e-Twinning proje sergisi açıldı.

Bilecik'te, "81 İlde Şanlı Bayrağım" e-Twinning proje sergisi açıldı.

Vali Bilal Şentürk, Bayırköy belde Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Yaman'a iadeyi ziyarette bulundu.

Yaman'dan çalışmalar hakkında bilgi alan ve projeleri yerinde inceleyen Vali Şentürk, daha sonra Vezirhan Belde Belediye Başkanlığına seçilen Hüseyin Ocak'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ocak'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı'nda Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulunun üstlendiği "81 İlde Şanlı Bayrağım" e-Twinning proje sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergiyi gezen Vali Şentürk, "Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulunda, şanlı bayrağımızın 81 il ve Azerbaycan'dan gelen yöresel zenginlikler işlenerek ziyaretçilere sunulmuş. Çok etkileyici, heyecan verici ve bilgilendirici. Tüm zenginliklerimizle, millet olarak şanlı bayrağımızın gölgesinde ebediyen var olacağız. Bir ve beraber olacağız." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Burhan Kuzu'dan Athena Gökhan'a: Seni severim ama anlamadığın konulara pek girme!

Son Dakika! Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu

19 yaşındaki gencin feci sonu!

Son Dakika! Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı