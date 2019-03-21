81 İlde Şanlı Bayrağım" Sergisi Açıldı

Her Okulumda eTwinning Projeleri kapsamında farklı teknikler uygulanarak yapılmış 81 Türk Bayrağı'nın yer aldığı "81 ilde Şanlı Bayrağım" sergisi açıldı.

Her Okulumda eTwinning Projeleri kapsamında farklı teknikler uygulanarak yapılmış 81 Türk Bayrağı'nın yer aldığı "81 ilde Şanlı Bayrağım" sergisi açıldı.



Konya Selçuklu Belediyesi Saygı Anaokulu ve Çumra Gökkaya ilkokulu ortaklığında yürütülen proje kapsamında 81 ilden farklı teknikler uygulanarak yapılmış 81 Türk Bayrağı getirildi.



Farkındalık oluşturmak amacıyla illerden getirilen bayraklar, fındık, çay, deniz kabuğu ve buğday tanesi kullanılarak yapıldı.



Serginin yanı sıra koordinatörlüğünü Konya Selçuklu Belediyesi Saygı Anaokulu Okul Müdürü Suna Erkoç, öğretmenler Salih Çömlekçi ve Elife Cihan'ın yaptığı, Anaokulu öğrencilerinin mehter ve bayrak gösterisi gerçekleştirildi.



Bir Alışveriş Merkezinde yapılan açılış törenine, Selçuklu Selçuklu AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve veliler katıldı.

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