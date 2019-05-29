"81 İlde Şanlı Bayrağım" sergisi açıldı
1 saat önce
Vezirhan Beldesi'nde eğitim veren Vezirhan İlkokulu'nda e-twinning projesi olan "81 İlde Şanlı Bayrağım" projesinin sergisinin açılışı yapıldı.
Vezirhan
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
Beldesi'nde eğitim veren Vezirhan İlkokulu'nda e-twinning projesi olan "81 İlde Şanlı Bayrağım" projesinin sergisinin açılışı yapıldı.
Açılış törenine Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik
, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
ve davetliler katıldı.
Açılış öncesi bir konuşma yapan Başkan Ocak, "Beldemiz ilköğretim okulumuzun da iştirak ettiği e-twinning projesi olan '81 İlde Şanlı Bayrağım' projesinin sergi açılışını Bilecik Valimiz Bilal Şentürk ve Bilecik Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Çelik'in katılımıyla gerçekleştirdik. Bu güzel ve anlamlı projede emeği geçen okulumuz idareci öğretmen ve öğrencilerine ve ilgisinden dolayı valimize teşekkür ederiz" dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. - BİLECİK
Tam 70 milyon yıllık! Okul müdürünün bulduğu fosile öğrenciler hayranlıkla dokundu
Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü
Karısını aldatan adamın arabanın üstünde çıplak gezme cezası kamerada!
Edirne'de kan donduran olay! Göğsünden 17 kez bıçakladı