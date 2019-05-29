Son Dakika Haberleri: "81 İlde Şanlı Bayrağım" sergisi açıldı
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"81 İlde Şanlı Bayrağım" sergisi açıldı

1 saat önce

Vezirhan Beldesi'nde eğitim veren Vezirhan İlkokulu'nda e-twinning projesi olan "81 İlde Şanlı Bayrağım" projesinin sergisinin açılışı yapıldı.

Vezirhan Beldesi'nde eğitim veren Vezirhan İlkokulu'nda e-twinning projesi olan "81 İlde Şanlı Bayrağım" projesinin sergisinin açılışı yapıldı.

Açılış törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Başkan Ocak, "Beldemiz ilköğretim okulumuzun da iştirak ettiği e-twinning projesi olan '81 İlde Şanlı Bayrağım' projesinin sergi açılışını Bilecik Valimiz Bilal Şentürk ve Bilecik Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Çelik'in katılımıyla gerçekleştirdik. Bu güzel ve anlamlı projede emeği geçen okulumuz idareci öğretmen ve öğrencilerine ve ilgisinden dolayı valimize teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
Bilecik, Vezirhan, Yaşam
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