81 ilde taksi denetimi: Bin 551 taksi şoförüne para cezası



EMNİYET Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde taksilere yönelik yapılan denetimde, bin 551 araç şoförüne, kısa mesafe yolcu almamak, taksimetre kullanmamak ve açmamak, alkollü araç kullanmak, cep telefonu ile konuşmak gibi nedenlerle idari para ceza uygulandı, 165 taksi trafikten men edildi.

81 ilde trafiğin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde polis ekiplerince taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. 2 bin 660 noktada yapılan uygulamaya, 17 bin 438 personel katıldı. 51 dedektör köpeğin de kullanıldığı uygulamada 18 bin 640 taksi kontrol edildi. Denetimlerde 15 taksi şoförüne kısa mesafe yolcu almamak, 1 s¸ofo¨re trafigˆin yogˆun oldugˆu saatte yolcu almamak, 4 s¸ofo¨re para u¨stu¨nu¨ ku¨suratıyla vermemek, 12 s¸oföre taksimetre ac¸mamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talep etmek, 1 s¸ofo¨re uygunsuz tutum ve davranıs¸larda bulunmak, 9 s¸ofo¨re arac¸ ic¸erisinde sigara ic¸mekten Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 29 s¸ofo¨re taksimetre bulundurmamak, 117 s¸ofo¨re taksimetre kullanmamak, 19 s¸ofo¨re arac¸tan c¸o¨p atmak, 107 s¸ofo¨re seyir halinde cep telefonu kullanmak, 57 s¸ofo¨re kırmızı ıs¸ık ihlali, 721 s¸ofo¨re emniyet kemeri takmamak, 11 s¸ofo¨re tehlikeye du¨s¸u¨recek s¸ekilde s¸erit degˆis¸tirmek, 3 s¸ofo¨re alkollu¨ arac¸ kullanmak, 3 arac¸ s¸ofo¨re alkol/uyus¸turucu o¨lc¸u¨mu¨ yaptırmayı reddetmek, 442 s¸ofo¨re digˆer konulardan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Toplam bin 551 taksi şoförüne para cezası uygulanan kontrollerde 165 taksi de trafikten men edildi, 1 aranan taksi tespit edildi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taksilere yo¨nelik yapılan yol kontrollerinde ayrıca 14 bin 4 arac¸ denetledi, 801 araca is¸lem yapıldı, 9 aranan arac¸ tespit edildi, 52 adet arac¸ trafikten men edildi, 51 bin 600 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 110 aranan kişi tespit edildi, 5'i narkotik madde bulundurmak ve satmak suc¸undan olmak u¨zere 32 kişi hakkında adli-idari is¸lem yapıldı, 19 kişi go¨zaltına alındı, 2'si c¸ocuk toplam 4 kayıp s¸ahıs bulundu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 49 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, 21,6 gram esrar, 0,9 gram bonzai, 1,5 gram metanfetamin, 26 gram captagon, 0,9 gram skunk ve 34 adet sentetik ecza ele geçirildi.

