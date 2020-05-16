81 ilde toplam 69 bin 657 noktada berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri, taksi... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri dün 81 ilde eş zamanlı berber, kuaför, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, yeni tip korona virüsle mücadele (Covid-19) kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.



İçişleri Bakanlığının 81 valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri, ticari taksi, pazar yeri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı olmak üzere toplam 69 bin 657 noktada denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 4 bin 310 idari işlem uygulandı. Yapılan uygulamada; 31 bin 625 berber, kuaför, güzellik salonu merkezi denetlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 657 berber, kuaför, güzellik merkezine idari işlem uygulandı. Yine 299 AVM ve AVM içindeki 2 bin 304 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde korona virüs tedbirlerine uymayan 10 AVM'ye ve AVM içindeki 277 işletmeye idari işlem uygulandı. Uygulamada, bin 669 pazar yeri kontrol edildi. Bu kontrollerde alınan tedbirler uymayan bin 588 esnafa ve sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeyen 672 kişiye idari işlem gerçekleştirildi.



16 bin 708 ticari taksi durağı denetlendi



Valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 16 bin 708 ticari taksi, taksi durağı denetlendi. Denetimlere 723 ticari taksiye, 32 taksi durağına idari işlem uygulandı. 17 bin 52 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı denetlenirken, bu denetimlerde 260 firmaya, 91 yolcuya idari işlem gerçekleştirildi. - ANKARA