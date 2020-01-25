İçişleri Bakanlığı koordinesinde dün Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, araç kiralama firmaları ve günübirlik kiralanan evlerin de denetlendiği uygulamada 6 bin 628 noktada 68 bin 394 personel görev aldı, 243 dedektör köpek kullanıldı.

Aranan 3 bin 179 kişi yakalandı

Ekiplerce 1951 metruk bina kontrol edildi, 3 bin 8 tekel bayisi, 2 bin 662 içkili mekan ve 16 bin 897 iş yeri olmak

üzere 22 bin 567 umuma açık iş yeri denetlendi.

İş yerlerinden 464'üne işlem yapıldı, 30'u kapatıldı.

Uygulamada 613 bin 556 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, aranan 3 bin 179 kişi yakalandı, 16'sı çocuk olmak üzere 169 kayıp kişi bulundu, bin 140 kişiye adli idari işlem yapıldı ve 162 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce, 206 bin 759 araç kontrol edildi, 11 bin 460 araçla ilgili işlem yapıldı, aranan 109 araç bulundu ve 992 araç trafikten men edildi.

6 bin 401 araç kiralama firması denetlendi

Ekiplerce, 6 bin 401 araç kiralama firması kontrol edildi, 6 bin 130 firmanın kayıt altında olduğu tespit edildi ve 113 firma kayıt altına alındı.

Yasa dışı kiralama yapan 145 firmayla ilgili kurumlara bildirimde bulunuldu, 273 firma sahibine 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı ve 33 firmanın kapatılması için işlem başlatıldı.

Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne veri girişi yapılmayan 191 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Kaçakçılık, İstihbarat, Hareket ve Bilgi Toplama (KİHBİ) kontrolleri gerçekleştirildi.

Günübirlik kiralanan evler kontrol edildi

Günübirlik kiralanan evlere yönelik uygulamada Kimlik Bildirim Sistemi'nde önceki tarihlerde kayıt altına alınan veya konumları itibarıyla günübirlik kiralanabileceği değerlendirilen 8 bin 617 ev kontrol edildi.

Bu evlerden 6 bin 33'ünün kayıt altında olduğu belirlendi, 2 bin 334'ünün ise günübirlik kiralanmadığı tespit edildi, 146 ev ise kayıt altına alındı, 104 evin kapatılması için de işlem başlatıldı.

Ekiplerce, 200 ev sahibine Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı.

İzleme ve değerlendirme komisyonlarınca öğrenci barındırma hizmeti

verildiği değerlendirilen bin 727 yer kontrol edildi. Bunlardan 274'ünün öğrenci barınma faaliyeti göstermediği, bin 383'ünün izin ve ruhsatlı faaliyet gösterdiği, 70'inin ise izin ve ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Kimlik Bildirim Sistemi'ne veri girişi yapılmayan 473 kişi ile öğrenci barınma yerlerinde bildirimi yapılmayan 588 öğrencinin UYAP ile KİHBİ kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamada 16 ruhsatsız ve 14 kurusıkı tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 180 mermi, 10 kesici/delici alet, bin 290 gram esrar, 221,5 gram bonzai, 39,31 gram metamfetamin, 24 ecstasy, 76 sentetik ecza, 8 bin 496 paket kaçak sigara, 10 bin 230 makaron, 10 bin 208 gram açık tütün ve 43 litre kaçak içki ele geçirildi.