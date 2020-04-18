İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 30 Büyükşehir ve Zonguldak başta olmak üzere ülke genelinde, 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.