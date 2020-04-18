81 ilde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 30 Büyükşehir ve Zonguldak başta olmak üzere ülke genelinde, 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 30 Büyükşehir ve Zonguldak başta olmak üzere ülke genelinde, 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:57 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz