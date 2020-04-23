81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ülke genelinde düzenlenen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, toplam 6 bin 434 kişiye idari ve adli işlem uygulandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı öncesi ülke genelinde dün 15.00-24.00 saatleri arasında market, pazar yeri, alışveriş merkezleri ile vatandaşların toplu halde bulundukları cadde ve sokaklarda eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ve 219 dedektör köpek katıldı.

3 BİN 321 NOKTADA DENETİM

Önceden tespit edilen 3 bin 321 noktada gerçekleştirilen uygulamada, alınan kararlar doğrultusunda süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği kontrol edildi. Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları gibi iş yerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığı denetlendi. Denetimlerde ayrıca, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığına bakıldı. Uygulamada, 291 bin 871 kişi sorgulandı, 399 aranan kişi tespit edildi, 25 kişi gözaltına alındı.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 205 kişiye, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 424 kişi ve 65 yaş üstü 805 kişi olmak üzere toplam 6 bin 434 kişiye idari ve adli işlem uygulandı. Uygulamada 224 bin 554 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 406 toplu taşımaya, 140 taksiye ve 2 bin 982 diğer araçlara olmak üzere toplam 3 bin 528 araç sahibine, sürücüsüne idari para cezası verildi. Ayrıca, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 24, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 186 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 116 olmak üzere toplam 326 iş yeri işletmecisine, sahibine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

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ANKARA, -