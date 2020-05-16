81 ilde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güve Huzur" uygulaması gerçekleştirildiğini duyurdu. Uygulamada, 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı.



Türkiye Güve Huzur" uygulaması çerçevesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında, süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip edilmediği denetlendi. Semt pazarları, market, fırın, petrol istasyonu gibi işyerlerinde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yanı sıra AVM ve marketlerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, alınan kararlara riayet edip etmedikleri kontrol edildi. Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı denetlendi. 8 bin 151 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, 30 bin 443 emniyet, 20 bin 730 jandarma ve 712 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 51 bin 885 personel ve 217 dedektör köpeği katıldı.



"92 bin 500 iş yeri denetlendi"



Sosyal mesafeye uymayan 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem gerçekleştirildi. Ülke genelinden eş zamanlı yapılan uygulamada; 332 bin 492 kişi sorgulandı, 542 aranan şüpheli tespit edildi. Bunların 38'i gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem yapıldı. Denetimlerde: 254 bin 52 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan bin 42 toplu taşımaya, 151 ticari taksiye ve 4 bin 638 diğer araçlar olmak üzere toplam 5 bin 831 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. 10 bin 315 park-bahçe, 2 bin 959 mesire-yürüyüş alanı ile 92 bin 500 iş yeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 68, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 25 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 98 yer olmak üzere toplam 191 iş yerine idari ve adli işlem gerçekleştirildi. - ANKARA