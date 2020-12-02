81 ilde Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi yayınlandı - Son Dakika

TOBB ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası öncülüğünde TEPAV iş birliği ile hazırlanan "81 İlde Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi"ne göre toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda en çok gelişim göstermesi gereken alan "üretime faaliyetlerine katılım" oldu. Çalışma sonuçları en eşitlikçi ili Muğla, üretime katılımın en yüksek olduğu ili ise Sinop olarak gösterdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde hazırlanan "81 İlde Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi" 2019 sonuçları, 1 Aralık tarihindeki çevrimiçi toplantıda açıklandı. 81 ilin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi'nin değerlendirildiği toplantıda ayrıca Covid-19 döneminde 81 ilde kadın istihdamındaki gelişmelere ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

TEPAV tarafından UNDP GII endeksinin illere uyarlanması ile oluşturulan geçmiş karne çalışmaları, TOBB ve TSKB öncülüğünde TEPAV iş birliğinde hem gösterge seti hem de metodoloji açısından yeniden ele alınarak, Türkiye'nin 81 ili için hesaplandı. İlk defa Türkiye'nin kendi yerel endeks setinin geliştirildiği bu karne çalışmasında paydaş kurumlarla yapılan iş birlikleri sonucunda verilere erişim artırıldı ve endeksi oluşturan gösterge sayısı 4'ten 11'e çıkarıldı. Dünya Ekonomi Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda izlenilmiş olan metodoloji ve il düzeyinde zenginleştirilen gösterge seti ile Türkiye'nin kendine özgü toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi "siyaset ve ekonomide temsil edilme", "üretim faaliyetlerine katılım" ve "eğitime katılım" boyutlarında geliştirildi.

Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliğini 81 ilde "eğitime katılım", "üretim faaliyetlerine katılım" ve "siyaset ve ekonomide temsil edilme" boyutlarında değerlendiren rapora göre Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda en çok gelişim göstermesi gereken alan "üretime faaliyetlerine katılım" oldu.

Rapora göre Türkiye'nin en eşitlikçi ili Muğla olurken, Muğla'yı sırasıyla İzmir, Yalova, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Sinop, Tunceli, Aydın ve Balıkesir illeri takip etti.

(İHA)