Üye Girişi
81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi - Son Dakika

81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi

21.08.2021 10:56
81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen 'yasa dışı bahis/siber denetimi' ve 'kumar/oyun makineleri' uygulamasında 7 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 75 kişi hakkında adli işlem, 91 kişi hakkında 'yasa dışı bahis oynamak'tan idari işlem yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen 'yasa dışı bahis/siber denetimi' ve 'kumar/oyun makineleri' uygulamasında 7 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 75 kişi hakkında adli işlem, 91 kişi hakkında 'yasa dışı bahis oynamak'tan idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Gene Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı'nca ülke genelinde 10 bin 85 ekip ve 57 bin 107 personelin katılımıyla 'yasa dışı bahis/siber denetimi' ile 'kumar/oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi. 'Yasa dışı bahis/siber denetimi' uygulamasında 7 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 75 kişi hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli işlem, 91 kişi hakkında 'yasa dışı bahis oynamak'tan idari işlem yapıldı. Uygulamada, 19 şüpheli gözaltına alındı, 388 aranan şüpheli yakalandı.

'Kumar/oyun makineleri' uygulamasında ise 31 bin 752 iş yeri ve 992 dernekte, 47 şüpheli gözaltına alındı, 360 aranan şüpheli yakalandı, 119 kişi hakkında adli işlem, 6 bin 913 kişi hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı.Yapılan uygulamalarda, koronavirüs salgını ile ilgili maske ve sosyal mesafe tedbirlerine aykırı davranan 91 kişiye idari para cezası uygulanırken, 26 kişiye adli işlem yapıldı.

Ayrıca 6 bilgisayar, 1 yazıcı, 26 bin 427 TL, 3 tabanca, 7 av tüfeği, 55 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 23 oyun makinesi, 10 tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1355 kaçak sigara, çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu, oyun kağıdı ve oyun pulları ele geçirildi.


81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi
81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi
81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi
81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi

İçişleri Bakanlığı, oyunlar, Kumar, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı 10:57 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı Selin yıkıma uğrattığı tavuk çiftliğinde 24 bin tavuk telef oldu, 1 milyonluk maddi zarar var 10:45 Selin yıkıma uğrattığı tavuk çiftliğinde 24 bin tavuk telef oldu, 1 milyonluk maddi zarar var Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı 10:14 Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı
İstanbul'un yerleşik türleri arasına giren Asya kaplan sivrisineği için ürküten uyarı: Bulaşıcı hastalıklara neden olabilir 10:03 İstanbul'un yerleşik türleri arasına giren Asya kaplan sivrisineği için ürküten uyarı: Bulaşıcı hastalıklara neden olabilir Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı 09:21 Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar 01:41 Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var 00:14 Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim 23:27 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim

Son Dakika Haberleri
10:55 Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı
10:44 Selin yıkıma uğrattığı tavuk çiftliğinde 24 bin tavuk telef oldu, 1 milyonluk maddi zarar var
10:25 11 ve 17 yaşındaki iki kız kardeş ortadan kayboldu! Geride bir not dahi bırakmamışlar
10:22 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruk atan kişi yakalandı
10:20 Görenleri hayrete düşürdü! Bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştirdi
10:13 Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı
10:10 Dünyayı utandıran kare! Afganistan'dan kaçmak isterken can veren 14 yaşındaki kızın kefenlenmiş fotoğrafı yayınlandı
10:03 İstanbul'un yerleşik türleri arasına giren Asya kaplan sivrisineği için ürküten uyarı: Bulaşıcı hastalıklara neden olabilir
09:36 Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu
09:14 Meteoroloji'den sel uyarısı! Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de dolu yağışları görülebilir
Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı         
11:00
Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı         
10:55
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruk atan kişi yakalandı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruk atan kişi yakalandı         
10:22
Dünyayı utandıran kare! Afganistan'dan kaçmak isterken can veren 14 yaşındaki kızın kefenlenmiş fotoğrafı yayınlandı Dünyayı utandıran kare! Afganistan'dan kaçmak isterken can veren 14 yaşındaki kızın kefenlenmiş fotoğrafı yayınlandı         
10:10
Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu         
09:37
Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar         
08:56
Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu         
00:53
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
00:07
Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi         
22:55
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında         
20:50
Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı         
20:46
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı         
18:14
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 11:04:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement