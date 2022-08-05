81 ildeki huzur operasyonunda bin 414 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

81 ildeki huzur operasyonunda bin 414 düzensiz göçmen yakalandı

05.08.2022 15:49
81 ildeki huzur operasyonunda bin 414 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde 4 Ağustos'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde 4 Ağustos'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yabancı uyrukluların kalabileceği metruk yerler başta olmak üzere 21 bin 845 yer kontrol edilirken, bin 414 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 4 Ağustos tarihinde 32 bin 428 personel ve 156 dedektör köpeği ile 7 bin 330 noktada ekipler çalışmalarını yürüttü. Uygulamada 6 bin 252 metruk bina, 10 bin 453 umuma açık yer, 639 terminal, 4 bin 501 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 845 yer kontrol edildi. Yapılan aramalarda 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatör gözaltına alınırken, bin 414 düzensiz göçmen yakalandı. 71'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 689 aranan şahıs tespit edildi. 690'ı yabancı uyruklu, 117'si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 807 şahsa idari yaptırım uygulandı. Uygulamada 6 kamyon, kamyonet, otobüs, otomobil, bot ve bir teknenin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, ayrıca 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet mermi, 2 kilo 513 gram esrar, 4 gram eroin, 150 gram metamfetamin, 24 adet ecstasy, 7 adet sentetik ecza, 242 bin 319 kök kenevir bitkisi, 430 paket kaçak sigara ve 195 kg tütün ele geçirildi.

(Doğukan Gürel/İHA)

YORUMLAR
500
Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluşması'nda konuştu Açıklaması TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluşması'nda konuştu Açıklaması 81 ildeki uygulamada 1414 kaçak göçmen, 25 organizatör yakalandı 81 ildeki uygulamada 1414 kaçak göçmen, 25 organizatör yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 ildeki huzur operasyonunda bin 414 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:20 "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 16:02:07. #1.11#
SON DAKİKA: 81 ildeki huzur operasyonunda bin 414 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement