81 ilden 700 kişiyi buluşturan turnuva! Hepsinin tek bir amacı var

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 81 ilden satranç severlerin katıldığı Türkiye Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu'nun destekleri ile başladı. Tuzla Mimar Sinan İlkokulu Spor Salonu'nda başlayan ve 2 gün sürecek turnuvaya yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Her yaştan sporcunun katılımına açık düzenlenen turnuva, 10 kategoride 35 dakika ve 30 saniye düşünme süresinde 6 tur UKD olarak tasarlandı. Şampiyonayı Türkiye'nin dört bir yanından katılan sporcuların yanı sıra Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.Turnuvanın açılışını yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sporcularla sohbet ederek onlara başarılar diledi. Başkan Yazıcı'nın ilk hamleyi yapmasıyla turnuva başladı. Ayrıca Başkan Yazıcı bir chat master oyuncusu ile açılış maçı yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMLERİ İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Açılışta konuşan Başkan Yazıcı, "Tuzla 7'nci Satranç Şampiyonası'ndayız ve bugün ilk hamleyi yaparak turnuvamızı başlattık. Satrancın gençlerimiz ve çocuklarımız arasında yayılmasını çok istiyoruz. Çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimleri çok kıymetli. Gençlerimizin sosyalleşmeleri ve kendilerini deneyebilmeleri için önemli olan bu oyunların mesleklerinde ya da karşılarına çıkacak problemlerde stratejik ve analitik düşünmelerini geliştirmesi amacıyla hayatlarında olmasını arzu ediyoruz. Satrançta da böyle önemli bir özellikle gördüğümüz için Tuzla Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu iş birliğinde güzel bir organizasyon yapıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, gençlerimize de başarılar diliyorum. Türkiye'deki tüm chat masterları burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biraz önce chat masterımızla bir oyun oynadık. Oynadığımız oyunda yenilmeden zamanında terk etmeyi bildim. Türkiye'de uluslararası chat master oyuncularının çıkması da artık bizim geleceğe dair önemli başarılar için hazır olduğumuzu da gösteriyor" şeklinde konuştu.

"BABA-OĞUL TURNUVAYA KATILDIK"

Oğlu ile yarışmaya katılma imkanı bulan Mesut Akın (36) ise "Satranç ile orta okulda tanıştım fakat profesyonel şekilde oynamıyordum. Oğlum satranca ilgi duymaya başladı ve lisanslı sporcu oldu. Çocuklarımızın ilgi alanlarıyla ilgilenmemiz lazım ki bir yerlere gelebilsinler. Benim satranç serüvenim bu şekilde başladı, şimdi baba oğul turnuvalara katılıyoruz. Turnuvanın ilk turunu ben kazandım, güzel geçti. Spor oldu benim için, amacım zamanımı boşa değil de spor aktiviteleri ile geçirmek. Çocuğumu yönlendirmek için de örnek olmaya çalışıyorum. Buradaki turnuvaya ilk defa geliyoruz. Tuzla Belediyesi'ne çok kapsamlı ve büyük bir turnuva yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çocukların yanında bizde katılma şansı bulduk. Baba oğul katılmış olduk; başkan devamının olacağını da söyledi, şimdiden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"GÜZEL OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

15 yaşındaki Yasar Aydoğdu da "Satranca küçüklüğümden beri ilgim var, turnuva geçmişimde bulunuyor; 1078 UKD'yim. En son geçen yıl İstanbul Erkek Lisesi'nde turnuvaya katıldım. Güzel oynadığımı düşünüyorum, rakiplerime başarılar diliyorum. Uzun zamandır TSF İstanbul etkinlik takvimini takip ediyorum; Tuzla'yı gördüğümde çok mutlu oldum ve hemen başvurdum, burada olduğum için ayrı bir sevinçliyim" dedi.

"GÜZEL BİR ORGANİZASYON YAPILMIŞ"

Kadıköy'den kızını turnuvaya getiren Uğur Karadeniz ise "Kızım Öykü Karadeniz 9 yaş grubunda mücadele ediyor. Kızım 2 yıldır satranç oynuyor ve bu oyunun kızımın okuldaki başarında da etkili olduğunu düşünüyoruz. Güzel bir organizasyon yapılmış. Değişik illerden gelenler de var bu da organizasyonun ne kadar büyük ve kaliteli olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.