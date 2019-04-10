81 İlden 81 Yöresel Türk Bayrağı Sergisi

Erzurum Aziziye Fatih İlkokulu tarafından "81 İlde Şanlı Bayrağım" projesi kapsamında düzenlenen sergide 81 ilden gelen ve farklı materyal kullanılarak yapılan Türk bayrağı tabloları sergilendi.

Erzurum Aziziye Fatih İlkokulu tarafından "81 İlde Şanlı Bayrağım" projesi kapsamında düzenlenen sergide 81 ilden gelen ve farklı materyal kullanılarak yapılan Türk bayrağı tabloları sergilendi.



Aziziye Fatih İlkokulu tarafından "81 İlde Şanlı Bayrağım" projesi kapsamında Türk bayrağı sergisi düzenlendi. Sergide 81 ilden gelen ve o ilde ön plana çıkan ürünlerde yapılan bayraklar büyük ilgi gördü.



Rize'den gelen bayrağın taze çay yaprakları, Erzurum'da yapılan bayrağın kadayıf, Kayseri'den gelen bayrağın mantı ile yapıldığı görüldü. Oldukça ilgi çeken sergiyi gezen vatandaşlar öncelikle kendi memleketlerinden gelen bayrakları inceledi.



Aziziye Fatih İlkokulu öğretmeni Canan Şentürk Barışık, proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden gelen bayrakları sergilemeye başladıklarını belirterek, "Proje kapsamında tasarlanan bayraklar il il gezerek sergileniyor. Erzurum'daki okulumuzda öğrenciler kadayıftan bayrak yaptılar. Bayrağı yapmamız 10 gün sürdü. Erzurum'u kadayıfla temsil ettiğimiz için gururluyuz. Bayraklarımızın amacı aslında her ili anlatması. Tasarımlarımızın hepsini illerin özelliklerine göre tasarlattık" dedi.



MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde açılan sergi 1 hafta boyunca gezilebilecek. Ayrıca sergiyi gezenlere de Türk bayrağı rozeti hediye ediliyor. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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