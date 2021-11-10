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81 ilden çocukların gönderdiği topraklar "Türkiye fidanını" yeşertecek - Son Dakika

81 ilden çocukların gönderdiği topraklar "Türkiye fidanını" yeşertecek

10.11.2021 12:22
81 ilden çocukların gönderdiği topraklar

Türkiye'deki orman yangınlarına dikkati çekmek ve çocuklara doğa ile orman sevgisini aşılamak amacıyla Erzurumlu bir öğretmenin hayata geçirdiği proje kapsamında, 81 ilden öğrencilerin topladığı topraklar ile Antalya'da dikilecek tek fidan, "Türkiye fidanı" adıyla yeşerecek.

Türkiye'deki orman yangınlarına dikkati çekmek ve çocuklara doğa ile orman sevgisini aşılamak amacıyla Erzurumlu bir öğretmenin hayata geçirdiği proje kapsamında, 81 ilden öğrencilerin topladığı topraklar ile Antalya'da dikilecek tek fidan, "Türkiye fidanı" adıyla yeşerecek.

Öğretmen Tamer Pehlivan, yaz mevsiminde çıkan orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak, çocuklara toprak, orman ve doğa sevgisini aşılayıp bilinçlendirmek amacıyla 81 ildeki öğretmen ve öğrencilerle çalışma başlattı.

Çalışmayla orman yangınlarına dikkati çekmenin yanı sıra 81 ilin toprağıyla bir ormanda dikilecek Türkiye fidanının da turizme kazandırılması, öğrencilerin çektiği videolarla da şehirlerin tarihi ve turistik alanlarının tanıtımının yapılması hedefleniyor.

Proje koordinatörü Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "81 il 81 avuç toprak ile Türkiye fidanı" projesinin Keyifli Okul Atölyem projelerinden olduğunu söyledi.

Keyifli Okul Atölyem projesinin sadece atölye çalışmalarından ibaret olmadığını aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikleri de kapsadığını belirten Pehlivan, "Her sene farkındalığı yüksek etkinlik yapıyoruz. Bu yıl da orman yangınlarına dikkati çekmek ve öğrencilere orman sevgisini aşılamak için 81 ildeki proje ortağı öğretmenlerimiz, öğrencileriyle illerinin toprağını Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştırdı. Burada harmanlanacak toprakla Türkiye fidanı dikilecek. "dedi

Pehlivan, yaz aylarında hem yurtta hem de dünyada çıkan orman yangınlarına işaret etmek, ormanların, doğanın ve toprağın, ülkelerin milli hazinesi olduğu bilincini öğrenciler ile vatandaşlara aşılamak için etkinliği yaptıklarını aktardı.

Öğrencilerin çektiği videolar kamu spotu olacak

Öğrencilerin illerindeki simge yerlerde giydikleri yöresel kıyafetlerle toprak toplayıp video çektiklerini ve bu videoları kamu spotu yapacaklarını dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"İnşallah 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilden toplanan toprakla fidan dikip bu fidanı Türkiye turizmine kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda konuyla ilgili etkinliğimizi Cumhurbaşkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirdik. Türkiye Fidanı ile orman yangınlarına dikkati çekebilmek, kaybedilen toprak ve ormanlarımızı geri kazanabilmek, orman ve ağacın ülkelerin milli hazinesi olduğu bilincini öğrencilerimiz ve tüm yurttaşlarımıza kazandırmak istiyoruz."

Türkiye fidanına velilerden destek

Pehlivan, projede 5-11 yaş aralığındaki öğrencilerin yanı sıra çok sayıda öğretmen ve velinin yer aldığını ifade etti.

Projeyle 81 ilin tek yürek olduğunu, birlik ve beraberliğin, milli dayanışmanın önemine de dikkati çektiklerini anlatan Pehlivan, "Halk olarak toprağımız gibi harmanlanmışız. Türkiye'nin doğusundan batısına kadar bir bütün içindeyiz. Bir nebze buna da dikkati çekmek için her ilin toprağını Antalya'ya gönderdik." diye konuştu.

Pehlivan, projeye destek veren öğretmen, öğrenci ve temsilcilerin yanı sıra il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kaymakamlıklar ve çeşitli kurumlara teşekkür ederek, dikilecek fidanın turizme kazandırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Öğretmen, Antalya, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 81 ilden çocukların gönderdiği topraklar 'Türkiye fidanını' yeşertecek - Son Dakika


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