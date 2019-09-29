81 ilden farklı lezzetler Malatya'da buluştu
32 dakika önce
Malatya'da açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nda Türkiye'nin 81 ilinden farklı lezzetler vatandaşların beğenisine sunuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
Malatya'da açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nda Türkiye'nin 81 ilinden farklı lezzetler vatandaşların beğenisine sunuluyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda kurulan ve 15 gün sürecek olan fuarda Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel lezzetler satışa çıktı. Özellikle ülkenin farklı lezzetlerini bir arada bulmak isteyen vatandaşların ilgi odağı olan fuarın ilk günü yoğun geçti. Yöresel gıda ürünlerinin yanı sıra, geleneksel ürünlerin de yer aldığı fuar iki hafta boyunca Malatyalıların hizmetine açık olacak. - MALATYA
Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni Türkçe tweet: İstanbul'daki dostlar lütfen rahatlayın TBMM açılıyor, ilk gündem maddesi 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' İstanbul'da üst üste yaşanan depremlerin ardından çadır satışları 15 kat arttı İşten çıkarılan 15 temmuz gazisi: biz elinden tutulup, atılacak insanlar değiliz