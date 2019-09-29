Son Dakika Haberleri: 81 ilden farklı lezzetler Malatya'da buluştu
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81 ilden farklı lezzetler Malatya'da buluştu

1 saat önce

81 ilden farklı lezzetler Malatya'da buluştu Yöresel Ürünler Fuarı 15 gün açık kalacakMALATYA - Malatya'da açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nda Türkiye'nin 81 ilinden farklı lezzetler vatandaşların beğenisine sunuluyor.

81 ilden farklı lezzetler Malatya'da buluştu

Yöresel Ürünler Fuarı 15 gün açık kalacak

MALATYA - Malatya'da açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nda Türkiye'nin 81 ilinden farklı lezzetler vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda kurulan ve 15 gün sürecek olan fuarda Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel lezzetler satışa çıktı. Özellikle ülkenin farklı lezzetlerini bir arada bulmak isteyen vatandaşların ilgi odağı olan fuarın ilk günü yoğun geçti.

Yöresel gıda ürünlerinin yanı sıra, geleneksel ürünlerinde yer aldığı fuar iki hafta boyunca Malatyalıların hizmetine açık olacak.

81 ilden farklı lezzetler Malatya'da buluştu

Türkiye, Malatya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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