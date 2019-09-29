81 ilden farklı lezzetler Malatya'da buluştu

Yöresel Ürünler Fuarı 15 gün açık kalacak

MALATYA - Malatya'da açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nda Türkiye'nin 81 ilinden farklı lezzetler vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda kurulan ve 15 gün sürecek olan fuarda Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel lezzetler satışa çıktı. Özellikle ülkenin farklı lezzetlerini bir arada bulmak isteyen vatandaşların ilgi odağı olan fuarın ilk günü yoğun geçti.

Yöresel gıda ürünlerinin yanı sıra, geleneksel ürünlerinde yer aldığı fuar iki hafta boyunca Malatyalıların hizmetine açık olacak.