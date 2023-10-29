Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya devam ederken Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Düzce Belediyesi Bando ve Mehteran Takımı sahne aldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, bando ve mehteran takımının çaldığı marşlara eşlik etti.

Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 dilek balonu da uçuruldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde mahalle sakinlerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında lazer gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Muş'ta yüzlerce kişinin katılımıyla "Fener Alayı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Muş Valiliği koordinasyonunda belediye önünde toplanan kent sakinleri, Türk Bayrağı ve meşalelerle İstasyon Caddesi'nden eski Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Çarşı Cami önünde bir araya gelen grup, ellerinde dev Türk bayrakları, Atatürk'ün fotoğrafları ve meşalelerle Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kutlamalar kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Meşaleler ve ellerinde bayraklarla bir araya gelen vatandaşlar Çaylı Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Erzincan'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Vatandaşlar Yunus Emre Kent Meydanında Kula Belediyesi Halk Oyunları ekibi öncülüğünde zeybek oynadı.

Trabzon, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi.

Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Gençler de yürüyüş esnasında ellerinde dev Türk bayrağını taşıdı.

Mersin'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı.

Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle yürüdüğü etkinlikte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Kapadokya'da, sıcak hava balonları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi. Gün doğumu vaktinde onlarca sıcak hava balonu, Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükseldi.