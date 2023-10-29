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Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika

Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Son Güncelleme: 29.10.2023 08:58

Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapılırken, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Muş'ta yüzlerce kişinin katılımıyla ''Fener Alayı Yürüyüşü'' gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya devam ederken Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Düzce Belediyesi Bando ve Mehteran Takımı sahne aldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, bando ve mehteran takımının çaldığı marşlara eşlik etti.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 dilek balonu da uçuruldu.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde mahalle sakinlerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında lazer gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Muş'ta yüzlerce kişinin katılımıyla "Fener Alayı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Muş Valiliği koordinasyonunda belediye önünde toplanan kent sakinleri, Türk Bayrağı ve meşalelerle İstasyon Caddesi'nden eski Valilik binası önüne kadar yürüdü.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Çarşı Cami önünde bir araya gelen grup, ellerinde dev Türk bayrakları, Atatürk'ün fotoğrafları ve meşalelerle Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kutlamalar kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Meşaleler ve ellerinde bayraklarla bir araya gelen vatandaşlar Çaylı Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Erzincan'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Vatandaşlar Yunus Emre Kent Meydanında Kula Belediyesi Halk Oyunları ekibi öncülüğünde zeybek oynadı.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Trabzon, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Gençler de yürüyüş esnasında ellerinde dev Türk bayrağını taşıdı.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Mersin'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle yürüdüğü etkinlikte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Kapadokya'da, sıcak hava balonları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi. Gün doğumu vaktinde onlarca sıcak hava balonu, Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükseldi.

81 ilden görüntü yağıyor! Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, 29 Ekim, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika
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