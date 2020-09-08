81 ile yeni genelge: Tüm alanlarda maske takmak zorunlu - Son Dakika

81 ile yeni genelge: Tüm alanlarda maske takmak zorunlu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunluğu getirildi, fiziki mesafe kuralının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunluğu getirildi, fiziki mesafe kuralının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı. Ayrıca restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 81 il valiliğine 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, farklı tarihlerde yayımlanan genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildiği, şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğinin belirlenmesinin il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verildiği hatırlatıldı. Yine lokanta-restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği anımsatıldı.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalıgˆın yayılım hızını artırması ve toplum sagˆlıgˆını riske atması nedeniyle; dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda  81 ili kapsayacak kararlar alındığı belirtildi.TÜM ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUBuna göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Minibüs-midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bunların dışında kalan raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş-kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek. Ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha-tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.MÜZİK YAYININA İZİN VERİLMEYECEKAyrıca restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi gibi her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak. Söz konusu müzik yayını yasağı otelleri de kapsıyor.TEDBİRLER VALİ-KAYMAKAMLARCA ALINACAK

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu-bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgelerinde belirtilen koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler vali ve kaymakamlarca alınacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek.


İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 ile yeni genelge: Tüm alanlarda maske takmak zorunlu - Son Dakika


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