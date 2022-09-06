Ortak açıklama yapan 81 ilin baro başkanı CMK ücret tarifesinin artırılmasını istedi - Son Dakika
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Ortak açıklama yapan 81 ilin baro başkanı CMK ücret tarifesinin artırılmasını istedi

06.09.2022 14:50
Ortak açıklama yapan 81 ilin baro başkanı CMK ücret tarifesinin artırılmasını istedi

81 ilin baro başkanının imzasıyla yapılan ortak açıklamada, CMK ücret tarifesinin artırılması istendi.

81 ilin baro başkanının imzasıyla yapılan ortak açıklamada, CMK ücret tarifesinin artırılması istendi.

Türkiye Barolar Birliğinde dün gerçekleştirilen 47. Baro Başkanları Toplantısı'nın ardından, 81 il baro başkanı imzasıyla ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, mevcut CMK Tarifesi'ne göre, en az üç yıl süren bir ceza davasında zorunlu müdafilik hizmeti veren avukata yalnızca 754 lira ödendiği belirtildi.

CMK Tarifesi'ndeki ücretlerin, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin on sekizde birine denk geldiği, bu nedenle aynı işi yapan meslektaşlar arasında derin bir eşitsizlik ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, "Barolar olarak öteden beri talebimiz, CMK Tarifesi'nin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesi ve CMK ücretlerinden kesilen KDV'nin yüzde 1'e indirilmesidir." denildi.

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında yeni dönem CMK Ücret Tarifesi'nin belirlenmesine yönelik görüşmelerin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, hakkaniyete uygun bir artışın bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye Barolar Birliğinden de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde olduğu gibi, CMK Tarifesi görüşmelerinde de avukatların talepleri doğrultusunda bir sonuç elde etmek üzere, etkin bir müzakere süreci yürütmesinin beklendiği aktarıldı.

Son oluşan ekonomik koşullarda, varlık mücadelesi veren avukatlar için mevcut CMK Tarifesi'yle zorunlu müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, bu nedenle 81 il baro başkanı olarak, verilen hizmetin karşılığı, hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar, 13 Eylül 2022 Salı günü tüm illerde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin bir gün süreyle durdurulması, (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç), 27 Eylül 2022 Salı gününden itibaren tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin üç gün süreyle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç), hala bir sonuç alınamaması halinde, tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin süresiz olarak durdurulması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz."

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Kaynak: AA

Asgari Ücret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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