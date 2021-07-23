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Türk Telekom 81 ildeki 1.085 kütüphaneyi dijitalleştirecek - Son Dakika

Türk Telekom 81 ildeki 1.085 kütüphaneyi dijitalleştirecek

23.07.2021 09:44
Türk Telekom 81 ildeki 1.085 kütüphaneyi dijitalleştirecek, System.String[]

Türk Telekom, Türkiye'deki kültür dünyasında yeni bir çığır açmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 'Hitit Kültür ve Turizm Projesi'ni hayata geçiriyor.

Türk Telekom, Türkiye'deki kültür dünyasında yeni bir çığır açmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 'Hitit Kültür ve Turizm Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje çerçevesinde Türk Telekom, Türkiye'deki 1.085 kütüphaneyi, kültür merkezlerini, ören yerlerini, İl Kültür Müdürlükleri'ni, müzeleri ve tüm Kültür Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nı dijitalleştirecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür mirasını teknolojiye adapte ederek 81 ilde büyük bir dijital dönüşüm başlatıyor.

Türk Telekom, Türkiye'deki kültür dünyasında yeni bir çığır açmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 'Hitit Kültür ve Turizm Projesi'ni hayata geçirirken, Türk Telekom ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki iş birliği 2024 yılının sonuna kadar devam edecek.

Proje ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm birimlerinde gereksinim duyulan uygulamalar tek bir sistem altında birleştirilirken, ek fiber kablolama yapılarak Merkez Teşkilat, Devlet Tiyatroları, Kültür Varlıkları, Yazma Eserler Kütüphanesi, Müzeler ve İl Müdürlükleri'ne fiber hızı ile hizmet verilecek.

Birimler arasında kesintisiz ve güvenli internet sağlayacak olan Türk Telekom Türkiye'nin 81 ilindeki 1.085 kütüphaneyi dijitalleştirecek. Tüm lokasyonlarda misafirlere wi-fi hizmeti ve gezici kütüphanelere de TT Mobil üzerinden internet erişimi kesintisiz sunulacak.

Tarihi yerleri de kapsayan Hitit Kültür ve Turizm Projesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı da ileri teknolojik imkanlarla donatılacak. Arkeologlar gözetiminde yapılacak kazılarla alana yıl sonuna kadar 30 kilometre fiber kablo döşenecek ve tarihi alan uçta uca dijitalleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna hız verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin internet erişimini artırırken, kamu alanlarında topluma en iyi hizmeti sunmak için bu projeyi başlattık. Çünkü tüm çalışmalarımızda hayatın merkezine insanı alarak, teknolojiyi insanın ekonomik, sosyal ve ruhsal iyilik hallerine hizmet etmek için kullanıyoruz.

Bu dijital dönüşümle, yönetilebilir bir altyapının yanı sıra daha geniş ve zengin bir veri kaynağına erişilebilecek. Yenilikçi dijital servislerimiz ve milli teknoloji girişimlerine yönelik yatırımlarımızla ülkemizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerindeki tüm uygulamaları tek bir sistem altında topluyoruz."

Türk Telekom 81 ildeki 1.085 kütüphaneyi dijitalleştirecek

Türk Telekom, geri dönüşüm, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom 81 ildeki 1.085 kütüphaneyi dijitalleştirecek - Son Dakika Ekonomi


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