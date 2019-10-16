81 ilin oda ve borsalarından

Türkiye'deki 81 ilin oda ve borsası, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen "Barış Pınarı Harekatı"na destek amacıyla eş zamanlı ortak destek açıklaması yaptı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da yaptığı açıklamada, "Uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir" dedi.

Türkiye'ye yöneltilen tehditlere karşı dünya kamuoyuna mesaj vermek üzere 81 ilin oda ve borsası ile eş zamanlı olarak Ankara'daki oda ve borsalar adına bir açıklama yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Barış Pınarı Harekatı ile amacın hem Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu hatırlattı. Devletin aldığı kararın arkasında olduklarını ve bu kararı desteklerini vurgulayan Baran, "Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur" diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca tacizlere maruz kaldığını belirten Baran, "Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadele çabalarının Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacağını söyleyen Baran, Türkiye'nin başlattığı her harekatın Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklendiğini kaydetti. Dünya kamuoyuna seslenen Baran, "Uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Borsası (ATB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) ve Türkiye Emekliler Derneği temsilcileri katıldı. Açıklama sonunda katılımcılar, asker selamı verdi.

(Neşra Durmaz - Emre Yüzügüldü/İHA)