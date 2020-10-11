Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu

11.10.2020 17:52
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu, System.String[]

Son dakika haberine göre 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu Sakaryaspor'a destek için yapılan fuara halktan büyük ilgi Pastırmasından, cağ kebabına her yörenin ürünlerinin lezzetleri vatandaşlara sunuluyor Festival Organizatörü Metin Şentürk: "Yurdumuzu Sakarya'ya getirdik"...

81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu

Sakaryaspor'a destek için yapılan fuara halktan büyük ilgi

Pastırmasından, cağ kebabına her yörenin ürünlerinin lezzetleri vatandaşlara sunuluyor

Festival Organizatörü Metin Şentürk: "Yurdumuzu Sakarya'ya getirdik"

"Sakaryalıları, Sakaryaspor'a destek amaçlı bekliyoruz"

SAKARYA - Sakaryaspor yararına Adapazarı ilçesi Kent Park içerisinde 81 ilden gelen doğan ürünler satışa sunulmaya başlandı. 81 ilin yöresel ürünlerinin sunulduğu ve renkli görüntülerin oluştuğu pazara Sakarya halkı büyük ilgi gösteriyor.

Sakaryaspor'a destek amaçlı Adapazarı ilçesi Kent Park içerisinde bulunana alana yöresel ürünler fuarı açıldı. 2 - 25 Ekim tarihleri arasında açık olacak 1. Sakarya Muhlama Festivali, Sakaryaspor'a destek amaçlı kuruldu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen fuar alanı renkli görüntülere sahne oldu. Sakaryalı vatandaşlara; pastırmasından, cağ kebabına 81 ilin çeşitli lezzetler sunuluyor. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı fuar alanına gelen esnaflar; geldikleri bölgenin yöresel ürünlerini tüm doğallığı ile Sakaryalılara tanıtıyor. Kurulan stantlardan alışveriş yapan vatandaş Nazmi Günçıkan, "Ben harika, süper buldum pazarı. Peynir aldım, çerez aldım ve pastırma alıp gideceğim" dedi.

Yurdumuzu Sakarya'ya getirdik

Sakaryaspor'a destek amaçlı yapılan fuara tüm Sakaryalıları beklediklerini ifade eden Festival Organizatörü Metin Şentürk, "Biz buraya 81 ilden geldik, yöresel ürünler olarak. Sakaryaspor yararına yapılan bir program. Bu organizasyonda yurdumuzun yörelerinin en güzel ürünleri burada. Peynirimiz, sucuğumuz Gümüşhane, künefemiz Hatay, baklavamız Antep olmak üzere çeşitli ürünler ile buradayız. Kaliteli, organik ürünler ile buradayız. 15 gün sürecek bu organizasyon. 15 gün boyunca Sakaryalıları, Sakaryaspor'a destek amaçlı bekliyoruz. Şuana kadar olan ilgi güzel ve kalabalık. İstediğimize ulaştık gibi. Tabi katılım daha çok olursa daha da güzel olacak. Pandemi ile ilgili önlemlerimiz var, elemanlarımızın hepsi maske ve eldivenli. Hijyenik ortamda temizliğe dikkat ediyoruz, girişte dezenfektanlarımız var. Elimizden geldiği kadarıyla sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bitiş tarihimiz şuanda 25 Ekim ama Kasım'ın 2'sine kadar da ilgi ve alaka olursa uzayabilir. 85 tane tezgahımız var, 81 il diyoruz ama 85 tezgah var. Bazı yörelerin ürünleri çift olduğu için ondan dolayı tezgah sayısı fazla. Her ilin her ürünü var burada, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Kars'tan kaşar, Erzincan'dan tulum, Kayseri'den sucuk, Gümüşhane'den pestil, Hatay'dan künefe. Bütün ürünler şuanda alanımızda mevcut, Antep'e gittiğinizde yiyeceğiniz baklavanın aynısı burada var. Yurdumuzu Sakarya'ya getirdik" diye konuştu.

Herkesi bekliyoruz

Yöresel Ürünleri satan esnaf ise, "Trabzon ürünlerini satıyoruz, Trabzon tereyağı, Trabzon kuymağımız, mıhlamamız, sucuğumuz, kaşarımız hepsi mevcut hepinizi bu pazara bekliyoruz, Kentparktayız. Her eve lazım olan ürünlerimizi satıyoruz, buraya herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu

Sakaryaspor, Adapazarı, Sakarya, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu - Son Dakika

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