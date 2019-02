81 Kahraman: Denize Vurulan Kahramanlık Mührü

Dumlupınar denizaltısında yaşam mücadelesi veren 81 kahramanın nefes kesen hikayesi, 2020 yılı Mart ayında vizyonda olacak.

Destana yaraşır çalışma aylar önce başladı

Önümüzdeki yıl seyirciyle buluşacak Dumlupınar için hazırlıklar 1 yıl önce başladı. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in danışmanlığında devam eden çalışmalar bu destansı hikayeyi yeni nesillerle buluşturmanın gerektirdiği titizlikle sürüyor.

Dev oyuncu kadrosu Dumlupınar için buluştu

Ön hazırlığı hızla devam eden projenin güçlü oyuncu kadrosu da belli oldu. Can Ulkay'ın yönetmen koltuğuna oturacağı filmde, 87 metre derinlikte yaşam mücadelesi veren kahramanları; Timuçin Esen, Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar gibi birbirinden başarılı oyuncular canlandıracak.

Dumlupınar'ın kahramanlarının sarsıcı hikayesinde Farah Zeynep Abdullah da rol alıyor.

Senaryoya Hollywood eli

Kahramanlık destanlarıyla dolu tarihimizin bu unutulan yiğitlerinin hikayesini tüm dünyaya anlatmak isteyen Dijital Sanatlar Yapımevi, senaryo yazımı için de "The Gatfather", "La La Land", "My Week with Marilyn", "The Great Gatsby", "The Place Beyond the Pines" gibi filmlerde senaryo doktorluğu ve oyuncu koçluğu yapan Greta Seacat ile çalışıyor.

DUMLUPINAR'ın senaryosunu ise Mert Dikmen kaleme alırken müziklerini Ayla'da olduğu gibi unutulmaz film ve dizi müziklerine imza atan Fahir Atakoğlu yapıyor.