81 metruk bina yıkıldı - Son Dakika

81 metruk bina yıkıldı

14.12.2020 15:24
81 metruk bina yıkıldı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, 2020 yılında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 81 metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, 2020 yılında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 81 metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, bir yandan daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için örnek projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da ilçeyi, kent estetiğini bozan ve vatandaşlar için tehlike arz eden metruk binalardan temizliyor. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmesi nedeniyle sosyal risk de oluşturan metruk binaların yıkılması konusunda gelen talepleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında ilçenin çeşitli noktalarında yer alan toplam 81 binayı yıktı. Metruk binalar, iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocuklar için tehlike arz teşkil eden binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların yıkılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Belediye olarak, ilçemiz genelinde, halkın can ve mal güvenliği açısından metruk binaların oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayetler alıyoruz. Bu sorunun çözümü amacıyla da muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında 81 metruk binayı yıktık. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Uyuşturucu, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 81 metruk bina yıkıldı - Son Dakika


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